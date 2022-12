I migliori acquisti 2022? Kvara 1° e altri due azzurri nella Top 10 della Gazzetta

Ci sono 3 azzurri nella Top 10 dei migliori acquisiti del 2022 stilata dalla Gazzetta dello Sport.

Ci sono 3 azzurri nella Top 10 dei migliori acquisiti del 2022 stilata dalla Gazzetta dello Sport. Al 5° posto c'è Raspadori: "Il Napoli non lo ha preso a prezzo di saldo visto che il Sassuolo lo ha ceduto solo quando De Laurentiis ha messo sul tavolo 5 milioni per il prestito, 25 per l'obbligo di riscatto e altri 5 milioni di bonus. In compenso però Jack non ha tradito pur avendo davanti il "titolarissimo" Osimhen".