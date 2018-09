I numeri sono con Ancelotti: 9 punti nell'avvio terribile e presto riuscirà pure a divertire

I numeri sono dalla parte di Ancelotti. L'edizione odierna di Tuttosport lancia messaggi di ottimismo dopo la vittoria degli azzurri sulla Fiorentina: "Nonostante le difficoltà incontrate nel passaggio da Sarri ad Ancelotti ed un gioco che ancora non convince, il Napoli ha vinto 3 gare su 4, perdendo solo contro una formazione tra le più toniche del torneo (la Sampdoria) e conquistando 9 punti in 4 delle 7 gare di quel ciclo d’avvio giudicato così negativo da immaginare per gli azzurri non più sarristi, un massimo di 7 punti. Fare risultato anche quando non lo meriteresti (per intero) è un segno di crescita che il gruppo sta dimostrando, una capacità di sofferenza tale da immaginare che quando la squadra avrà acquisito la fisicità necessaria, riuscirà pure a divertire. Il successo di ieri, il primo senza reti al passivo, è servito ad Ancelotti anche per vincere la sua particolare scommessa: dare una gioia a tutti quelli che sarebbero venuti a Fuorigrotta".