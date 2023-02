I nuovi mostri Kvara e Osi sfidano l'èlite: il confronto

"La nuova gerarchia del football ha completato un podio esaltante, ha spalancato al tandem napoletano il limpido orizzonte che trascina tra le stelle"

"I nuovi mostri hanno messo assieme complessivamente esattamente quaranta gol/assist, appena sei in meno di Haaland e De Bruyne e a cinque di distanza da Neymar e Messi ". Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si celebra il tandem azzurro formato da Osimhen e Kvaratskhelia, in un confronto con le altri grandi coppie del calcio europeo.

"La nuova gerarchia del football ha completato un podio esaltante, ha spalancato al tandem napoletano il limpido orizzonte che trascina tra le stelle, li ha investiti di un ruolo che sa però di autorevolezza. Kvara e Osi, in arte pure Kvaramen, viaggiano su ritmi che in Italia sono insostenibili, uno (il georgiano) comanda la classifica degli assist e l’altro (il nigeriano) è il principe della classifica cannonieri: e la Champions che li aspetta, ha visto solo qualcosa di loro, piccoli cenni di questa sintonia che va completandosi. Kvaratskhelia s’è dovuto accontentare di due gol e di tre assist, che non sarebbero neanche male se non avesse mostrato successivamente il suo cinismo e la sua generosità, spalmati dento quel dribbling ribelle, che disorienta; Osimhen ha giocato poco, si è fatto male subito, alla prima e dopo aver sbagliato un rigore, poi ha dovuto accontentarsi di rubare un gol all’Ajax: in campionato, nove reti nelle ultime sette giornate, è tutta un’altra vita. I nuovi mostri stanno arrivando".