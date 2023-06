Rai - Colloqui positivi con Sousa e Garcia, spunta anche Fonseca. No di Luis Enrique e Nagelsmann

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai: “La certezza è che De Laurentiis ha avuto colloqui, certamente positivi, con Sousa e Garcia. Ci sono stati discorsi con Fonseca e Galtier. Nagelsamnn e Luis Enrique non nutrono particolare interesse e convinzione per la panchina azzurra, così come Thiago Motta ha delle riserve sul progetto. Si è parlato di Mancini, ma Gravina ha escluso ogni possibilità di vedere l’attuale c.t. alle pendici del Vesuvio. Il resto fa parte di quelle voci di mercato poc’anzi menzionate.

Il presidente azzurro si è cautelato, ha bloccato Garcia e Paulo Sousa i n attesa di eventuali sviluppi su Galtier, che attende un accordo sulla rescissione con il club parigino. A tal motivo attendo sviluppi entro il 20 giugno. Difatti, sarà una questione che dovrà concludersi entro venerdì anche in virtù della clausola che vige sull’allenatore della Salernitana, che De Laurentiis preferirebbe non pagare se non tramite trasferimenti di calciatori. L’accordo con il tecnico portoghese prevede un biennale da due milioni e mezzo, con l’inserimento di una clausola, su richiesta del coach stesso, pari a quattro milioni. Se la questione allenatore non si risolverà entro pochi giorni allora gatta ci cova".