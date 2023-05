Rai - Dimissioni Spalletti, la data dell'annuncio. In 5 in lizza per sostituirlo: inizia il casting

Il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato al Tg Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato al Tg Sport: "Luciano Spalletti dal 5 giugno non sarà più l'allenatore del Napoli. Entro quella data i suoi legali invieranno lettera di dimissioni alla SSC Napoli rifiutando di sottoscrivere l'opzione unilaterale. De Laurentiis (che auspicava un ultimo vertice dopo la famosa cena a via Chiaia) accetterà le dimissioni, ma molto probabilmente chiederà al tecnico di restare fermo un anno per evitare sgradite sorprese. Spalletti sarebbe pronto all'anno sabbatico. De Laurentiis sperava ancora nel colpo di coda. Non a caso non aveva affondato con nessun candidato, perché riteneva ancora possibile un passo indietro del tecnico toscano. Che non c'è stato.

Ora inizia ufficialmente il casting. Conte, Gasperini, Italiano, Thiago Motta, Dionisi. Non necessariamente in ordine di preferenza. Più difficile affidarsi a qualche guru straniero. Ma da oggi tutto è possibile. De Laurentiis pronto all'ennesima rifondazione".