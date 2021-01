Rai - Gattuso cambia per lo Spezia: giovedì si tornerà al 4-3-3

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, fornendo diverse indiscrezioni tra campo e mercato: "Gattuso molto probabilmente tornerà al 4-3-3 contro lo Spezia. Confermo quanto trapelato sul Corriere dello Sport, ma con Benitez ci sono stati colloqui non impostati già ad una trattativa. Si sono lasciati bene, ma è una chiacchiera perché ho saputo da alcuni intermediari internazionali e potrebbero esserci altri club. Poi Benitez non si sente un traghettatore e non vorrebbe firmare per 6 mesi ma per un progetto più lungo. ADL vorrebbe sentirsi libero a giugno di scegliere un altro allenatore. Sulla scrivania c'è sempre il contratto di Gattuso, 2,2mln di euro compresi i bonus. Quindi quello è il budget anche per l'eventuale successore. Credo nell'eventualità si andrebbe su un rampante, tipo De Zerbi, Italiano o Juric. ADL è arrabbiato e deluso, ma è pronto a sottoscrivere il rinnovo se ci saranno i risultati. Il presidente si attende 3 vittorie con Spezia, Parma e Genoa. Il 4-3-3 può essere già una notizia, avvicinandosi all'idea di De Laurentiis".