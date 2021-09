Rai - Insigne, nessun segnale sul rinnovo: deve prima parlare con ADL

Rinnoverà Lorenzo Insigne col Napoli? Ne parla a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal il giornalista Rai Ciro Venerato: "Ad oggi non ci sono segnali sul rinnovo a settembre, il primo passo sarà parlarsi. Non lo fanno da tempo. Non è successo in ritiro, a Rivisondoli, magari accadrà dopo la sosta. Spero si possa tornare quanto prima al dialogo" le sue parole.