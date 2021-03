Rai - Koulibaly e Fabian sacrificabili, ma il Napoli non li svende: fatto il prezzo agli agenti, i dettagli

Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly sono i due big che il Napoli ha in mente di sacrificare in estate per questioni economiche, al fine di ripartire con un progetto giovane e - spera Aurelio De Laurentiis - vincente. E per questo il presidente ha parlato con i rispettivi agenti, mettendo in chiaro le cose: sono sul mercato, sì, ma di certo non verranno svenduti. E ha comunicato loro il prezzo che il Napoli intende fare: 60 milioni per il centrocampista spagnolo, 70 per il difensore senegalese.

CIFRE UFFICIALI - Nei contatti avuti con gli entourage dei due calciatori si è parlato dunque di cifre specifiche, "ufficiali" secondo il racconto fatto da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Al massimo - prosegue il collega - potrà esserci un po' di sconto, ma è difficile che si vada sotto i 50 milioni per Fabian e i 55 milioni per Koulibaly. La volontà del Napoli, quindi, è quella di cederli, ma solo con offerte importanti.