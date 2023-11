Rai - Mazzarri, 4-3-3 ma non solo! Natan e Ostigard osservati speciali, no a svincolati a sinistra

Focus sul nuovo Napoli di Walter Mazzarri da parte di Ciro Venerato.

© foto di SSCNAPOLI

Focus sul nuovo Napoli di Walter Mazzarri da parte di Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso della ‘Domenica Sportiva’, ha riferito: “Walter Mazzarri è pronto a rilanciare il Napoli alla ricerca del suo tempo perduto. Dopo 10 anni punta a ripetersi con progetti chiari: il 4-3-3 resterà l’idea di fondo ma una squadra importante lavora anche ad un piano B che potrebbe essere il 3-4-3, già ampiamente sperimentato a Napoli con Hamsik, Lavezzi e Cavani. Mazzarri chiede una terza linea alta, coperture preventive con recupero palla immediato.

Serviranno due centrali veloci: Natan e Ostigard osservati speciali fino a natale, poi si potrebbe ricorrere al mercato di gennaio. Non arriverà uno svicolato a sinistra vista l’assenza di Mario Rui. Juan Jesus sarà alternativo ad Olivera. Lavori in corso per il toscano, pronto a smentire cassandre in servizio permanente. Successo e fallimento non sono mai definitivi o fatali. E’ il coraggio di continuare che conta”.