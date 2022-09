Rai - Meret ad un passo dal rinnovo! Guadagnerà anche più di quanto stabilito a giugno, le cifre

GIOVANILI UFFICIALE - L'AZZURRINO D'AVINO CONVOCATO DALL'UNDER 18 PER LA SFIDA CON LA SERBIA Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18. Allo Stadio "Gran Sasso d’Italia" dell'Aquila, mercoledì 21 (ore 17, diretta Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), sarà di scena la sfida con i pari età della Serbia. I... Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18. Allo Stadio "Gran Sasso d’Italia" dell'Aquila, mercoledì 21 (ore 17, diretta Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), sarà di scena la sfida con i pari età della Serbia. I... LE ALTRE DI A CLAMOROSO DALLA SPAGNA: "FLOP JOVIC, LA FIORENTINA PENSA DI LIBERARSENE GIÀ A GENNAIO" Secondo quanto riporta 'As', la Fiorentina starebbe pensando di liberarsi di Jovic nel prossimo mercato di gennaio. Arrivato la scorsa estate, l'attaccante serbo non sta rendendo secondo i piani della squadra di Italiano. Ecco il motivo per cui potrebbe... Secondo quanto riporta 'As', la Fiorentina starebbe pensando di liberarsi di Jovic nel prossimo mercato di gennaio. Arrivato la scorsa estate, l'attaccante serbo non sta rendendo secondo i piani della squadra di Italiano. Ecco il motivo per cui potrebbe...