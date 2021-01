Rai - Milik-Marsiglia, c'è un ultimo passaggio: il Napoli vuole una clausola anti-Italia

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha fornito le ultime sull'addio di Arek Milik destinazione Marsiglia: "Ieri sera Napoli e Marsiglia hanno raggiunto l'accordo per 9mln di euro, più 4mln di bonus facilmente raggiungibili ed il 20% sulla futura rivendita del cartellino. La formula è prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza, un tecnicismo per il pagamento. Per questo il giocatore deve rinnovare per 18 mesi. Problemi superati anche tra Milik e Marsiglia. La notizia giornata è che il Napoli chiede a Milik di sottoscrivere una clausola anti-Italia per i prossimi anni, ma io la chiamerei anti-Juve. L'ha comunicato stamattina Chiavelli, verrà inserito nel contratto, l'entourage vorrebbe scegliersi la destinazione in futuro ma il Napoli sospetta che si rifaranno sotto. Siamo alle schermaglie, ma ormai il Napoli ed il giocatore hanno fatto tutto col Marsiglia".