RAI - Nessun contatto con Sarri, colloqui informali con l'entourage di Fonseca: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

SU GATTUSO - “Io sarei felice se rimanesse il prossimo anno perchè gli voglio bene però questo non mi ha mai impedito di essere obiettivo. Per esempio la coppia Ruiz-Bakayoko a me non è mai piaciuta e gliel’ho anche detto. Poi gli si chiedeva di Ghoulam e abbiamo visto che appena ha giocato di più si è infortunato.

SUL FUTURO - Il Napoli non ha ancora scelto l’allenatore e lo sceglierà nei prossimi mesi. Tranne Milan e Inter, tutte le altre sono in fase di valutazione. Inzaghi è un ragazzo d’oro e un grande allenatore. L’anno scorso è stato ad un passo dalla vittoria dello Scudetto se non ci fosse stato il Covid, prima della pandemia ha regalato un calcio fantastico. Prima di prendere Ancelotti, tre anni fa, De Laurentiis aveva pensato a lui. Inzaghi sperava di firmare prima il rinnovo con la Lazio e con una cifra più alta visto il lavoro fatto. E' rimasto un pò deluso dal ritardo di Lotito.

La notizia dell’ultima ora è che venerdì c’è stato l’ultimo contatto con l’entourage di Fonseca. Su Sarri calma piatta, non ci sono novità. Il Napoli non hai richiamato il tecnico dopo aver dato disponibilità alla panchina azzurra. Sarri ha fatto una confessione a due amici: ha detto di avere sbagliato ad accettare la Juventus. Pensava che la Vecchia Signora lo avrebbe seguito nel suo tentativo di rivoluzionarla, ma non lo ha mai accontentato come avrebbe voluto. Da tenere in considerazione Vincenzo Italiano e Ivan Juric, pallini del Presidente”.