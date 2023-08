Rai - Osimhen chiede 10mln (partiva da 15) e c'è distanza pure sulla clausola: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' di 10mln di euro d'ingaggio la richiesta di Victor Osimhen e del suo entourage. A rivelarlo è l'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, nel corso del Tg Sport di Rai 2, raccontando che dall'iniziale richiesta di 15mln di euro (cifra che gli ha offerto il PSG) ha abbassato le pretese a 10 mentre il Napoli si ferma per ora ad 8mln bonus inclusi. Le divergenze però non si fermano qui perché ADL chiede una clausola di 150mln di euro mentre Calenda chiede 100mln massimo 110, ma resta comunque un discreto ottimismo di tutte le parti in causa.