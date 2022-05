Rai - Politano vuole lasciare il Napoli, dialoghi avviati con Bernardeschi: i dettagli

Federico Bernardeschi interessa a diversi club. Pastorello, il suo agente, ne ha discusso con Napoli, Inter e Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato: “Federico Bernardeschi interessa a diversi club. Pastorello, il suo agente, ne ha discusso con Napoli, Inter e Milan. I rossoneri si sono tirati subito fuori perché non interessati, l’Inter attende degli eventi, ha perso Perisic e sta valutando profili più giovani, l’ultimo nome sulla lista nerazzurra è Raum dell’Hoffenheim. Il Napoli invece ci sta pensando seriamente. Poche ore fa Matteo Politano, attraverso il suo agente Giuffredi, ha comunicato al Napoli che intende chiudere la sua esperienza in azzurro. Vorrebbe lasciare il Napoli perché evidentemente c’è scarso feeling tecnico con Spalletti. L’offerta ufficiale fatta dal Napoli a Pastorello è di 2.5mln per 3 anni, il giocatore al momento punta ad ottenerne 3.5 per le prossime quattro stagioni. Il dialogo tra le parti avviato”.