Rai - Rinnovo Insigne, possibile incontro preliminare tra ADL e il capitano: la situazione

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Ad oggi, l'entourage di Insigne non ha avuto alcuna comunicazione per la convocazione di un incontro a Castel di Sangro o a Rivisondoli con De Laurentiis. Credo che sarà importante un colloquio o un saluto preliminare tra Insigne e De Laurentiis. Magari, prima ancora di parlare degli aspetti contrattuali con l'agente di Lorenzo, De Laurentiis può chiedere ad Insigne se ha voglia di continuare o meno con il Napoli. Dall'altra parte, Insigne avrebbe diritto di chiedere a De Laurentiis che intenzioni ha per migliorare le ambizioni della squadra. Dopo questo scenario, si può ipotizzare un successivo step con un incontro con l'entourage del calciatore”.