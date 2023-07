Rai - Rinnovo Osimhen, filtra ottimismo: resta il nodo clausola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della 'Domenica Sportiva', il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen: "Roberto Calenda, agente di Osimhen, è arrivato a Castel di Sangro intorno alle 20 ma non c'è stato nulla. Domani si lavorerà per il rinnovo. C'è la volontà di trovare un accordo, discutendo con serenità. L'entourage del nigeriano fa sapere che più alta è la clausola più alto deve essere l'ingaggio.

Il Napoli vuole prolungare fino al 2027 offrendo 7mln di euro. La clausola che vuole il presidente è di 150 milioni mentre il suo entourage la vuole sui 110 mln. Il Psg non si è palesato per i problemi con Mbappè. Dall'Arabia mi dicono che il budget è esaurito per altre operazioni e il calciatore non è interessato ad un passaggio".