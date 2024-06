Rai - Si sblocca Buongiorno! Principio d'accordo col Torino: cifre e dettagli

Passi avanti importanti nelle ultime ore tra le due società per condividere percorso e pagamento. La differenza, a quanto ci risulta, la faranno soprattutto i bonus.

A Castel di Sangro potrebbe esserci il benvenuto per Alessandro Buongiorno. Il difensore salterà la prima parte della preparazione a Dimaro per gli impegni europei e sarà disponibile per il ritiro abruzzese. Lo rivela al Tgr Abruzzo l'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato, raccontando gli ultimi aggiornamenti: "Arrivano novità da Torino. Passi avanti importanti nelle ultime ore tra le due società per condividere percorso e pagamento. La differenza, a quanto ci risulta, la faranno soprattutto i bonus. Cairo chiede una cifra garantita per l'ingresso in Champions, salvo poi aggiungere altre opzioni meno semplici da conseguire (vittorie Scudetto, Coppa Italia e le successive competizioni europee). Sono state escluse, invece, percentuali di futura rivendita.

Ci sarebbe invece comune accordo sulla base fissa: 40mln netti da destinare al Torino. Non ci saranno intoppi con l'agente del difensore granata Beppe Riso. Il ds Manna, l'artefice della complessa trattativa, ha offerto 5 anni di contratto e quasi il doppio dell'ingaggio percepito attualmente al Torino (oltre un milione con i bonus). Conte è in attesa della lieta notizia, dopo aver parlato con il ragazzo. Cairo ha richieste anche da un club inglese, ma il calciatore preferisce l'Italia e lavorare con un top coach. Non è fatta, ma da oggi Buongiorno è più vicino. Merito anche di Manna che sa come gestire le trattative: sangue freddo e carisma non gli mancano e Conte già lo stima: l'ha definito un predestinato".