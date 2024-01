Rai - Ultimatum di Mourinho, ma ADL chiede tempo: la situazione

Potrebbe raffreddarsi la pista che vede José Mourinho sulla panchina azzurra dalla prossima stagione

A 5 mesi dalla fine dal campionato, sono già ore calde in casa Napoli riguardo colui che sarà il nuovo allenatore da giugno. Dopo l'esonero alla Roma, si è parlato incessantemente di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha dichiarato pubblicamente che non accetterà la destinazione Arabia, e si fa quindi più concreta l'ipotesi di vederlo ancora in Serie A. I contatti con De Laurentiis ci sono stati, e sarebbe anche previsto un incontro tra le parti in settimana.

Come riporta Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, Jorge Mendes, agente dello Special One, ha chiesto al patron del Napoli una risposta entro 48 ore. Tuttavia, De Laurentiis ha chiesto ancora tempo. Potrebbe quindi raffreddarsi la pista che vede José Mourinho sulla panchina azzurra dalla prossima stagione.