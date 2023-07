Repubblica - Addio Zielinski, ha già l'accordo con l'Al-Ahli! Club arabo tratta con ADL per chiudere

Piotr Zielinski sta per salutare. Ha accettato l'offerta dell'Al-Ahli da 12 milioni a stagione per tre anni e ora il club arabo sta trattando

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski sta per salutare. Ha accettato l'offerta dell'Al-Ahli da 12 milioni a stagione per tre anni e ora il club arabo sta trattando direttamente con De Laurentiis per trovare l'accordo definitivo. Su Zielinski c'era anche la Lazio ma, come ha scritto il quotidiano Repubblica, il centrocampista ha l'accordo col club arabo e dunque salvo sorprese il suo futuro sarà al club saudita.