Repubblica - ADL pensa a Luis Enrique per il post-Spalletti: altri 4 profili in lista

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembra ormai essere giunta al capolinea l'avventura di Luciano Spalletti a Napoli. L'edizione online di Repubblica in merito al possibile successore di Luciano Spalletti scrive: “L’identikit suggerisce un profilo internazionale e oltre al nome del tedesco Nagelsman va messo nel conto pure quello dello spagnolo Luis Enrique. Entrambi tra l'altro più appetibili perché in questo momento non hanno legami con altre squadre. In Italia potrebbero invece piacere Gasperini (poco gradito tuttavia alla piazza), Thiago Motta o Italiano”.