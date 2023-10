Repubblica - ADL prova a convincere Osimhen per il rinnovo: non vuole perderlo a zero

Il vero problema tra il Napoli e Osimhen, come scrive il quotidiano Repubblica commentando le parole di De Laurentiis dal Maradona, è lo stallo sul rinnovo del contratto e in questo senso le parole di De Laurentiis potrebbero favorire il disgelo. Il presidente sicuramente proverà a riaprire la trattativa, anche per non correre il rischio che il bomber si svincoli tra un anno e mezzo a parametro zero.