Repubblica - Conte ha lasciato porta socchiusa al Napoli: direbbe sì solo in un caso

Retroscena svelato dal quotidiano Repubblica sulla panchina del Napoli

Retroscena svelato dal quotidiano Repubblica sulla panchina del Napoli con Garcia che resta in bilico e che sarà l'osservato speciale anche sabato all'Arechi nel derby contro la Salernitana: "Antonio Conte ha lasciato la porta socchiusa (“Non mi piace prendere in corsa le squadre”) e solo in caso di tracollo degli azzurri si renderebbe disponibile in tempi brevi, per salvare alla disperata il salvabile".