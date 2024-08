Repubblica contro ADL: "Conte 'usato' per placare ira dei tifosi: non basta il suo nome"

"Si è fidato del suo carisma, di sistemare allenamenti energici nel ritiro, nell'eccellente preparazione atletica".

"Conte va assolto e ringraziato per il suo inconsapevole contributo. Ha dimostrato che non esistono uomini e miracoli, in un calcio ancorato a logiche, tradizioni, comportamenti consolidati". L'edizione odierna di Repubblica, nell'articolo a firma Antonio Corbo, scrive così sul delicato momento vissuto dal tecnico: "È stato purtroppo l'unico a non capire che il Napoli è rifondato solo su un nome, purtroppo il suo. Non su un programma concreto e tempestivo. Si è fidato del suo carisma, di sistemare allenamenti energici nel ritiro, nell'eccellente preparazione atletica.

Ma non bastava se si registra un mercato di confuso andirivieni. Il valore di Antonio Conte meritava rispetto, quindi chiarezza. È una sconfitta da shock che dovrebbe ammonire chi dirige. Il nome di Conte è stato solo un grande colpo di scena, ha placato l'ira dei tifosi e ricondotto De Laurentiis e Chiavelli sul ponte di comando. Sono cose importanti, a volte geniali, ma certe volte vanno lasciate solo al mondo dello spettacolo".