Repubblica - Declino irreversibile: Napoli abbandonato al suo destino dal giorno dello Scudetto

Altro giro, altro k.o. per il Napoli. Il secondo di fila dopo la figuraccia in Coppa Italia contro il Frosinone.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro giro, altro k.o. per il Napoli. Il secondo di fila dopo la figuraccia in Coppa Italia contro il Frosinone. La formazione azzurra affonda sempre di più. Duro il commento de La Repubblica, nella sua edizione napoletana, tramite la penna di Antonio Corbo: "Si va avanti ad annunci, a illazioni di mercato per riparare non si sa come e con quali esperti operatori una squadra certamente sbagliata, straziata, abbandonata al suo destino dal giorno dello scudetto.

La Roma ha il merito di vincerla come altrimenti con saprebbe. Il Napoli la perde come chi si è ormai piegato in un declino irreversibile. Sono ormai classiche le sfide con le squadre di Mourinho. Tra la sceneggiata e l’horror. Tra la furbizia e l’incompetenza. Più calci che calcio. Più belle da aspettare che da vivere, si risolvono nel ruvido nulla di scontri e inganni, ci casca anche il Napoli".