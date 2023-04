Repubblica - Festa Scudetto, difficilmente si vedrà pullman scoperto coi calciatori: il motivo

"Difficilmente si vedrà un autobus scoperto con la squadra a bordo sfilare per le strade" scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica

"Difficilmente si vedrà un autobus scoperto con la squadra a bordo sfilare per le strade" scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Già ieri il presidente Aurelio De Laurentiis in collegamento da Ginevra ha spiegato che la città sarà invasa da persone e quindi per motivi di ordine pubblico sarà impossibile prevedere, almeno per il momento, la presenza del bus coi calciatori per festeggiare come accaduto a Capodichino. Probabile venga rimandato il tutto alla festa ufficiale.