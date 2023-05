Repubblica - Festa scudetto, ipotesi data inedita con show al Maradona e maxi-schermi in città

Nuovi aggiornamenti sulla festa scudetto dopo la telefonata tra De Laurentiis e Manfredi e il possibile incontro previsto per domani

Nuovi aggiornamenti sulla festa scudetto dopo la telefonata tra De Laurentiis e Manfredi e il possibile incontro previsto per domani. Secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, la festa potrebbe svolgersi il 3 giugno, sabato, con Napoli-Samp anticipata, lo show al Maradona e diversi maxi-schermi installati tra la città di Napoli e la provincia. Non ci sarà invece la festa a Piazza del Plebiscito dato che sempre il 3 giugno ci sarà il concerto di Gigi D'Alessio. La festa sarà di competenza economica del club, il comune aiuterà il Napoli solo per l'allestimento dei palchi. Un milione dal Comune e uno dalla Regione, il resto spesato da De Laurentiis.