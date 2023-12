Repubblica frena: "Osimhen non ha ancora detto sì al rinnovo"

Nonostante l'annuncio di De Laurentiis, non è ancora fatta per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli

Nonostante l'annuncio di De Laurentiis, non è ancora fatta per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli.

Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, infatti, il sì di Osi non è arrivato nemmeno durante l'ultimo incontro con l'agente Calenda, a Madrid. L'attaccante nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025 e il Napoli non vuole portarlo ad un anno dal termine, per questo da mesi è in tratttaiva col suo entourage.