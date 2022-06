Repubblica - Fumata nera per il rinnovo di Fabian! Su di lui anche la Juve: le intenzioni di ADL

Sullo spagnolo è sempre vivo l'interesse del Barcellona, ma anche la Juventus sta monitorando la situazione.

TuttoNapoli.net

© foto di Cesare Purini / Insidefoto

Fumata nera tra Fabian Ruiz e il Napoli. A riferirlo è l’edizione online de La Repubblica. Il centrocampista spagnolo, così come Koulibaly, ha il contratto in scadenza nel 2023 e proprio come nel caso del difensore senegalese la forbice tra offerta e richiesta è ampia. Sullo spagnolo è sempre vivo l'interesse del Barcellona, ma anche la Juventus sta monitorando la situazione.

Le intenzioni di De Laurentiis - Il presidente del Napoli De Laurentiis è determinato a non perdere a zero il suo centrocampista, anche se la trattativa per il rinnovo non sembra decollare.