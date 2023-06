Repubblica - Galtier, ci siamo: c'è indizio di ADL sulla scelta fatta

Salvo sorprese, sarà proprio Christophe Galtier il nuovo allenatore del Napoli. Tra oggi e domani dovrebbe esserci la svolta

Salvo sorprese, sarà proprio Christophe Galtier il nuovo allenatore del Napoli. Tra oggi e domani dovrebbe esserci la svolta, come scrive il quotidiano Repubblica. De Laurentiis aspetta che il francese si liberi dal Psg per ingaggiarlo. Non solo: il quotidiano, infatti, fa sapere che il presidente azzurro ha interrotto il casting per la panchina, indizio sul fatto che la scelta, ormai, sia stata fatta. Galtier è ad un passo dal Napoli.