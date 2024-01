Repubblica: "Il Napoli è una polveriera! Volano gli stracci, si avvicina il naufragio"

A scriverlo è il quotidiano Repubblica oggi in edicola che commenta il caos attorno al club e alla squadra dopo lo screzio a distanza

TuttoNapoli.net

"Il Napoli è una polveriera, gli stracci violano e ormai non c'è più margine per lavorare in famiglia i panni sporchi. Il naufragio si avvicina".

A scriverlo è il quotidiano Repubblica oggi in edicola che commenta il caos attorno al club e alla squadra dopo lo screzio a distanza tra Osimhen, il suo agente e il procuratore di Kvaratskhelia. Per il quotidiano, a nulla è valso il ritiro punitivo di De Laurentiis per nascondere la polvere sotto al tappeto. Il Napoli è nel caos.