Repubblica - Italiano chiederà alla Fiorentina di liberarsi, ADL lo aspetta: sì o no in 48 ore

Vincenzo Italiano si avvicina alla panchina del Napoli. Oggi incontrerà Commisso e chiederà di essere liberato, teme di non poter fare meglio di quest'anno e vorrebbe una nuova esperienza. Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, il patron della Fiorentina potrebbe anche accontentarlo perché ha già pronta la soluzione interna come sostituto, Aquilani, allenatore della Primavera. In tal caso, De Laurentiis sarebbe pronto ad accoglierlo. Si decide tutto, in un senso o nell'altro, nel giro di 48 ore. Decisive.