Repubblica - Koopmeiners spinge per la Champions, il Napoli punta alla formula Raspadori

© foto di www.imagephotoagency.it

Teun Koopmeiners è il giocatore individuato per completare il terzetto dei campioni d’Italia con Lobotka e Anguissa, al di là dell'operazione Gabri Veiga in definizione. Resta, però, da convincere la società del presidente Percassi. Secondo quanto scrive Repubblica, il muro eretto qualche settimana fa potrebbe sgretolarsi dopo l’arrivo, in nerazzurro, di Charles De Ketelaere che ha garantito un’altra alternativa di livello sulla trequarti:

"Koopmeiners potrebbe partire soltanto in caso di una proposta indecente. L’Atalanta lo valuta più di 40 milioni di euro, il Napoli potrebbe arrivare a 35 ripercorrendo la formula Raspadori: prestito oneroso alto con obbligo di riscatto che di fatto è un acquisto a tutti gli effetti. La temperatura sull’asse Napoli-Bergamo si riscalderà nelle prossime ore. De Laurentiis non intende mollare: ha già il sì di Koopmeiners e questo rappresenta un fattore decisivo per tentare il 25enne olandese, determinato ad un salto di qualità per giocare la Champions da protagonista".