Repubblica - Lindstrom può partire dal 1' a Berlino: vuol gettare via un'etichetta che ha appiccicata

Garcia sta pensando pure ad un’altra novità per Berlino: Jesper Lindstrom titolare nella sfida di Champions. A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica: "La premessa è d’obbligo: Politano è uno dei protagonisti del Napoli. Lo ha dimostrato pure sabato: ha segnato ancora e ha confezionato due assist. Se si sente pronto, dunque, difficilmente resterà a riposo. Ma ha speso molto contro il Verona e quindi è normale fare una riflessione su Lindstrom, determinato a gettare via l’etichetta di oggetto misterioso che al momento gli resta appiccicata addosso.

La Bundesliga è stata la sua casa sportiva per due stagioni con la maglia dell’Eintracht Francoforte, quindi l’obiettivo è far bene a Berlino per guadagnare considerazione nel mondo Napoli. L’inizio del danese è stato difficile, ma resta l’investimento del mercato estivo (25 milioni).