Repubblica - Lozano, stagione finita. Si prova a scongiurare l'operazione in vista del mercato

Stagione finita per Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli ha riportato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stagione finita per Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli ha riportato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro e secondo il quotidiano Repubblica, anche se la stagione è finita, c'è possibilità di scongiurare operazione. Il messicano tornerà per il ritiro di Dimaro così da poter mettersi in mostra in vista di un trasferimento ad agosto o in Olanda o in Spagna. Sembra essere questo il suo futuro.