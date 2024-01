Repubblica - Mazzarri sotto esame: se non vince, ADL pronto a decisioni drastiche

Il tempo è scaduto ed è finita anche la pazienza dei tifosi del Napoli, frastornati e delusi per il crollo verticale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tempo è scaduto ed è finita anche la pazienza dei tifosi del Napoli, frastornati e delusi per il crollo verticale, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica raccontando che tira una brutta aria per il derby campano al Maradona e "si spiega così l’accorato appello lanciato alla vigilia da Walter Mazzarri, che conosce bene l’ambiente e si è esposto dunque in prima personale per evitare un’accoglienza ostile per i suoi giocatori, da parte dei 40 mila annunciati a Fuorigrotta.

Pure il tecnico toscano è giocoforza sotto esame e oggi pomeriggio al Maradona è atteso il ritorno di Aurelio De Laurentiis, piombato ieri sera in ritiro a Pozzuoli. Il presidente aveva ordinato la clausura punitiva per i giocatori e spera che basti a uscire dal tunnel, oppure sarà costretto a ricorrere a soluzioni più clamorose e drastiche".