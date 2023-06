Repubblica - Mosse d'attacco: restano tutti tranne Lozano, il sostituto arriverà dalla Francia

Adesso che il Napoli ha la nuova guida tecnica per la prossima stagione, Rudi Garcia, ci si può cominciare a concentrare appieno sul mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso che il Napoli ha la nuova guida tecnica per la prossima stagione, Rudi Garcia, ci si può cominciare a concentrare appieno sul mercato. Uno dei reparti che sarà toccato di più è il centrocampo, ma anche in attacco qualcosa cambierà. A cominciare dalla cessione di Hirving Lozano che La Repubblica oggi in edicola dà per certa:

"Simeone è stato riscattato dal Verona. Resteranno con lui anche l’intoccabile Kvaratskhelia, Raspadori e Politano, mentre Lozano andrà via (piace al West Ham) e dovrebbe essere sostituito da Edon Zhegrova, esterno kosovaro che gioca al Lille (piano B: Orsolini del Bologna)". Per quanto riguardo Victor Osimhen, invece, dipende ovviamente dalle offerte che arriveranno, ma la volontà di base di De Laurentiis è quella di tenerlo.