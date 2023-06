Repubblica - Osimhen, parte assalto del Psg: la prima offerta è troppo "bassa"

Nelle ultime ore, come scrive Repubblica, si sarebbero intensificati i contatti tra Napoli e Psg per Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

Nelle ultime ore, come scrive Repubblica, si sarebbero intensificati i contatti tra Napoli e Psg per Victor Osimhen. De Laurentiis vorrebbe blindare il bomber nigeriano ma il Psg crede di poterlo convincere con una ricca offerta che al momento sarebbe quantificata in 115 milioni più bonus. Ma siamo distanti dalle richieste del Napoli e dunque bisognerà continuare a trattare.