Repubblica - Psg, assalto a Osimhen se parte Mbappè: dipende tutto dal francese

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Futuro in bilico per Victor Osimhen. Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, il Psg ha aperto alla cessione di Mbappé e l'eventuale addio del francese potrebbe significare assalto al bomber del Napoli. Tifosi in attesa e in ansia: si augurano, ovviamente, il contrario, ma potrebbero esserci novità nelle prossime settimane.