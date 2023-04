Repubblica - Rinvio derby la scelta più logica, problema è numero di agenti per 48 ore di festa

C'è grande attesa per la decisione del Casms sul rinvio di Napoli-Salernitana

C'è grande attesa per la decisione del Casms sul rinvio di Napoli-Salernitana. Come scrive l'edizione Repubblica, "la soluzione più logica sarebbe quella del rinvio". Motivo? Il rischio è di prevedere 48 ore di festeggiamenti e in città ci saranno già tanti turisti anche per il Comicon. Secondo le istituzioni, dunque, per pianificare il numero di agenti necessari sarebbe preferibile pianificare solo la domenica come giorno di festa. Novità attese in mattinata.