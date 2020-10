Repubblica - Scalpitano Petagna e Politano: Gattuso pensa ad almeno 4 cambi per giovedì

Saranno diverse le novità di formazione di Gattuso in vista della sfida di giovedì sera sul campo della Real Sociedad. L'edizione odierna di Repubblica spiega quelle che potrebbero essere le nuove scelte del tecnico del Napoli: in porta Ospina al posto di Meret, in difesa Hysaj può far riposare Di Lorenzo, a centrocampo pronto Demme se Bakayoko non ce la fa, in attacco confermati Insigne e Osimhen, possibile stop per Lozano con Politano a destra. Occhio a Petagna che scalpita dopo il gol decisivo contro il Benevento. Potrebbe fargli posto Mertens.