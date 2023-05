Repubblica - Spalletti-ADL, il vertice potrebbe avvenire fuori città: il motivo

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha esercitato l’opzione unilaterale per il rinnovo fino al 2024, ma tra i due è comunque previsto un incontro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti? Il presidente Aurelio De Laurentiis ha esercitato l’opzione unilaterale per il rinnovo fino al 2024, ma tra i due è comunque previsto un incontro dato che la permanenza del tecnico non è ancora scontata. L’edizione online di Repubblica scrive: "Il tecnico toscano ieri ha raggiunto la stazione centrale a piedi, camuffandosi con un cappellino e una mascherina anti Covid.

"Torno in famiglia e ci rivediamo mercoledì alla ripresa degli allenamenti", ha comunicato ai giocatori. L'incontro con ADL slitta di conseguenza di qualche giorno o andrà in scena lontano dalla città, visto che il produttore cinematografico si è messo a sua volta in viaggio per Roma”.