Repubblica - Svolta a Verona, altrimenti ADL prenderà provvedimenti e sarà rivoluzione

Non c’è più tempo da perdere e De Laurentiis, che sabato sarà a Verona, si aspetta una svolta subito, sapendo che in caso contrario sarebbe costretto suo malgrado a prendere dei provvedimenti. Per questo il presidente sta parlando ogni giorno con i dirigenti, con Garcia e i giocatori: come uno psicologo. Lo riporta il quotidiano Repubblica che parla anche di possibile "rivoluzione" in caso di esito negativo al Bentegodi: "È l’ultima chance per evitare le insidie di un salto nel buio e Aurelio De Laurentiis se la sta giocando in prima linea".