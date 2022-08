Repubblica - Svolta Fabian sul rinnovo: ADL propone 4mln all'anno e clausola da 45mln, le ultime

Aurelio De Laurentiis vorrebbe rinnovare il contratto dello spagnolo e per convincerlo sarebbe disposto ad offrire un quadriennale da 4 milioni di euro

Il Napoli sta lavorando sul mercato per chiudere le trattativa riguardanti Kepa e Giacomo Raspadori. La società, però, vuole affrontare anche il discorso Fabian Ruiz: il centrocampista è in scadenza nel 2023 e società come Juventus e Real Madrid monitorano la situazione. Aurelio De Laurentiis vorrebbe rinnovare il contratto dello spagnolo e per convincerlo sarebbe disposto ad offrire un quadriennale da 4 milioni di euro, più una clausola rescissoria di 45 milioni di euro. Le parti potrebbero aggiornarsi presto, per fissare un incontro. Lo scrive Repubblica.