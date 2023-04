Repubblica - Tolleranza zero per ADL: festa Scudetto allo stadio e con piazze chiuse

TuttoNapoli.net

"La linea De Laurentiis: 'Tolleranza zero'. Festa Scudetto allo stadio, piazze chiuse". Così in apertura l'edizione napoletana de La Repubblica, che si sofferma sull'ultima presa di posizione del patron azzurro in seguito alla rissa in curva della scorsa domenica, per la quale si registrano già due arresti. Si lavora per la festa Scudetto e resiste l'idea di un evento "a numero chiuso" per motivi di ordine pubblico.