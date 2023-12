Repubblica - Torna in mente la frase di Giuffredi: ci sono cinque scontenti nel Napoli

Tornano in mente le parole di Giuffredi, procuratore, che in estate parlà di "scontenti" nello spogliatoio

TuttoNapoli.net

Tornano in mente le parole di Giuffredi, procuratore, che in estate parlà di "scontenti" nello spogliatoio. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica.

L'elenco è lungo: Elmas e Zielinski, che non hanno rinnovato, ma - come si legge sul quotidiano - scontenti sono anche Demme, Gaetano e Zanoli, che stanno giocando poco e che proprio per questo motivo vorrebbero avere più spazio. A gennaio qualcuno di loro potrebbe partire. Zanoli, ad esempio, è ambito da Empoli e Genoa.