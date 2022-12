I sei più attesi contro la Juve Stabia

Sarà un allenamento congiunto quello che il Napoli svolgerà questa mattina a Castel Volturno contro la Juve Stabia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà un allenamento congiunto quello che il Napoli svolgerà questa mattina a Castel Volturno contro la Juve Stabia. Un confronto tecnico per avvicinarsi alla sfida contro l'Inter in programma il prossimo 4 gennaio allo stadio Meazza. Un'occasione per Spalletti per far crescere di condizione i suoi calciatori. Sei in particolare saranno gli osservati speciali.