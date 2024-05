Sky - ADL aspetta Gasperini, sullo sfondo Conte e Pioli: la situazione

Il preferito della società azzurra è Gasperini: si attende la sua decisione finale. Come piano B oltre a Conte è in forte risalita la candidatura di Pioli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la panchina del Napoli. Il preferito della società azzurra è Gian Piero Gasperini: il tecnico dell'Atalanta piace da tempo e si attende la sua decisione finale, al momento non sembra aver chiuso le porte a nuove esperienze. Come piano B è in forte risalita la candidatura di Stefano Pioli: ora è un testa a testa tra l'attuale allenatore del Milan e Antonio Conte, i due rimangono le alternative più probabili.

Intanto Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita col Lecce, ha risposto così sul suo futuro: "Futuro? Adesso noi giochiamo mercoledì questa finale, poi dopo si deciderà. Per me la differenza è sulla sfida. E la sfida è su quanto si è credibili nelle scelte e nelle valutazioni. Questa è la cosa più importante. E per me è straordinaria. La Champions ha un valore enorme, perché si lavora tanto per andarla a prendere, ma per me è sempre più importante la sfida. La mia vita è fatta di queste cose. Adesso giochiamo contro il Bayer una partita che è una sfida strepitosa, poi cercheremo di capire se Gasperini logora o se non logora chi ce l’ha".