Sky - ADL chiede 200mln per Osimhen! Distanza sul rinnovo, serve compromesso tra le parti: i dettagli

Nell’ultimo incontro avvenuto con l’agente di Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere che per meno di 200 milioni non intende lasciar partire il nigeriano. E' questa la valutazione del bomber fatta dal patron azzurro. Il ragionamento che fa il nigeriano è quello di volere un ingaggio parametrato alla richiesta di cartellino, per cui a 6 milioni non intende firmare il rinnovo. Dovrà quindi esserci un compromesso tra quanto tra quanto offre de Laurentiis e quanto pretende Osimhen. A riferirlo è Sky Sport.