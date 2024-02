Sky - ADL non è a Castel Volturno: incontro segreto con Calzona! Le ultime

Dopo la riunione tenutasi all'Hotel Britannique, Aurelio De Laurentiis non si è recato a Castel Volturno, a dispetto delle aspettative.

Dopo la riunione tenutasi all'Hotel Britannique, Aurelio De Laurentiis non si è recato a Castel Volturno, a dispetto delle aspettative. Come mai? Probabilmente perché sta incontrando Francesco Calzona, promesso sposo al Napoli, in un luogo segreto. A riferirlo è l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale:

"Niente tappa a Castel Volturno, come invece sembrava in un primo momento, per il presidente del Napoli De Laurentiis. Dopo aver lasciato l’Hotel Britannique, il numero uno azzurro non si è presentato al centro sportivo del club. Molto probabilmente proprio in questi momenti è in corso un incontro, in un luogo ancora segreto e sicuramente lontano da occhi indiscreti, tra il presidente De Laurentiis e Calzona, il prescelto per il dopo Mazzarri".