Sky - ADL tratta con Giuntoli, poste delle condizioni per liberarlo: la Juve lo aspetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis è impegnato su più fronti. Oltre al possibile incontro con Spalletti per discutere del futuro in queste stesse ore, il patron azzurro - riferisce Sky Sport - è attivo anche sul fronte direttore sportivo.

Su Cristiano Giuntoli c’è il forte interesse della Juventus dopo l'ottimo lavoro svolto in questi anni a Napoli. Lui e De Laurentiis già hanno iniziato a parlare e il presidente ha posto determinate condizioni per liberarlo dall'anno di contratto, mentre appunto la Juve lo aspetta. Adesso dunque si entrerà nel vivo per "trattare" queste condizioni.